Путин прилетел в Китай

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, самолет Путина приземлился в аэропорту Пекина.

Как отмечается, в КНР президент России примет участие во втором форуме «Один пояс, один путь».

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу отметил «беспрецедентно высокий уровень» отношений России и КНР.