Что Путин подарил Ким Чен Ыну, рассказал Песков

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну настоящую шашку, передает ТАСС.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин также подарил Ким Чен Ыну набор стаканов с подстаканниками.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын подарил Путину «олицетворяющий силу» меч.