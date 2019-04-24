В Госдуме объяснили ситуацию с паспортами РФ для жителей ДНР и ЛНР

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что упрощение получения российских паспортов для жителей Донбасса обеспечит им безопасность, передает РИА «Новости».

Он добавил, что решение об упрощении — это шаг доброй воли.

Депутат уточнил, что таким решением Россия не нарушает никаких международных норм.

Президент России Владимир Путин упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.