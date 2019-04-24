В Госдуме объяснили ситуацию с паспортами РФ для жителей ДНР и ЛНР
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что упрощение получения российских паспортов для жителей Донбасса обеспечит им безопасность, передает РИА «Новости».
Он добавил, что решение об упрощении — это шаг доброй воли.
Депутат уточнил, что таким решением Россия не нарушает никаких международных норм.
Президент России Владимир Путин упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.