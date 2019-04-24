Путин объяснил решение о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему решил упростить получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы России, он сделал это из-за гуманитарных соображений.

«Это вопрос чисто гуманитарного характера», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент отметил, что российская сторона не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

Ранее сообщалось, что штаб победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского призвал усилить санкции против России.

Также до этого Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.