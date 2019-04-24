«Власти не витают в облаках»: Путин рассказал о работе

Российский лидер Владимир Путин рассказал о работе властей, передает РИА «Новости».

Президент заявил, что иногда власти принимают «непростые и непопулярные» решения. По его словам, граждане все поймут, необходимо лишь с ними общаться. Он отметил, что парламентарии должны сами рассказывать о своей работе россиянам.

«Все решения должны приниматься в интересах граждан… когда мы разъясняем это людям, тогда совершенно другая обстановка в обществе складывается», — подчеркнул Путин.

Также лидер отметил, что власти не «витают» в облаках».

«Когда люди понимают, что власть не сама по себе существует, в каких-то облаках витает …, тогда и другое отношение будет избирателей к тем решениям, которые принимаются», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин поговорит лидером КНДР Ким Чен Ыном с глазу на глаз.