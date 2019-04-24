Эксперт оценил взаимодействие Путина и Беглова по касающимся Петербурга вопросам

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и президент Владимир Путин поддерживают регулярные контакты, проводят консультации, между ними есть постоянный рабочий контакт, что свидетельствует о конструктивном взаимодействии в интересах города.

Такое наблюдение сделал политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, комментируя вчерашнюю встречу Путина с Бегловым, по итогам которой, в частности, главой государтства была поддержана идея создания нового парка в Северной столице.

«Беглов обсуждал с Путиным градостроительные проблемы в Петербурге, и тема характерна эта тем, что она не федеральная, не экономически-региональная, а посвященная проблемам конкретного города. Беглов обсуждает с Путиным эту тему как с петербуржцем, он обсуждает город с Путиным как уроженцем Петербурга», - отметил политолог.

«Любопытная деталь – чисто по-человечески Беглов поехал к Путину чтобы как ленинградец с ленинградцем обсудить, что в городе происходит. Путин сам, как питерец, очень чувствует, что надо городу и что – не надо. Нужно сверить такие моменты», — пояснил Старовойтов.

«Еще один момент момент: Беглов старается прислушиваться к мнениям и настроениям горожан. Ему действительно важно, что думают люди о принимаемых им решениях, он опирается на общественное мнение и понимает, какие моменты важны для горожан. Тема музея блокады, тема, связанная с этим парком – это принципиальные моменты, касающиеся дорогих каждому воспоминаний, и к этому особенно внимательно относятся», — подчеркнул эксперт.

По мнению Старовойтова, Беглов как руководитель региона по-настоящему успешен, потому что он опирается на народное мнение и возможность обсудить это с главой государства. «Эта проводимость эта возможность обсудить это с президентом – это говорит о том что в руках Беглова сосредоточен решающий ресурс для управления городом», — резюмировал он.