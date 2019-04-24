Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Документ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» опубликован на сайте Кремля.

Как отмечается в указе, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины лица, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.