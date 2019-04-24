Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту
Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту в ходе своего визита в Россию. Об этом сообщают «Вести.ru» .
По словам Ким Чен Ына, начало поездки в Россию уже оставило у него теплые впечатления.
«Я приехал в Россию с теплым чувством нашего народа», — заявил Ким Чен Ын журналисту Павлу Зарубину.
Ранее Ким Чен Ын поделился ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 25 апреля во Владивостоке.