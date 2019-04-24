Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын на станции Хасан в Приморском крае, 24 апреля 2019 года

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту в ходе своего визита в Россию. Об этом сообщают «Вести.ru» .

По словам Ким Чен Ына, начало поездки в Россию уже оставило у него теплые впечатления.

«Я приехал в Россию с теплым чувством нашего народа», — заявил Ким Чен Ын журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Ким Чен Ын поделился ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 25 апреля во Владивостоке.