Время встречи Путина и Ким Чен Ына назвали в Кремле

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля после полудня по местному времени. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что саммит Путина и Ким Чен Ына состоится примерно в 13.00 — 14.00 по местному времени (06.00 — 07.00 мск). Прочие детали запланированной встречи он раскрыть отказался.

«Я пока не буду говорить детали, по-моему, начало будет в районе часа-двух по местному времени, сразу после полудня», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин вылетит во Владивосток на саммит с Ким Чен Ыном вечером в среду, 24 апреля, «после встречи с законодателями».

Ранее Ким Чен Ын поделился ожиданиями от встречи с Путиным.

24 апреля Ким Чен Ын впервые приехал с визитом в Россию, где он намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Прежде лидеры двух стран никогда не встречались. Его отец Ким Чен Ир приезжал в Россию трижды: в 2001, 2002 и 2011 годах.