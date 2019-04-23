Президент Эстонии пригласила Путина в гости
Эстонский президент Керсти Кальюлайд пригласила российского лидера Владимира Путина в гости в Тарту. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».
Как отмечается, Кальюлайд пригласила Путина поучаствовать в Конгрессе финно-угорских народов в 2020 году, который пройдет в Эстонии.
Однако Ушаков не уточнил, согласился ли Путин приехать в Эстонию.
Ранее сообщалось, что Кальюлайд на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложила обсудить вопросы геополитики.