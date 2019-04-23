Президент России Владимир Путин расписался на касках рабочих судостроительного завода «Северная Верфь», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Российский лидер прибыл туда, чтобы установить закладную доску фрегата «Адмирал Амелько».

Как отмечается, один из рабочих попросил его расписаться на каске. После согласия Путина с аналогичной просьбой выступили и другие рабочие.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с рабочими Тверского вагоностроительного завода и заявил, что бесплатное высшее образование в России сохранится.