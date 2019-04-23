Внеплановый рейс из КНДР прибыл во Владивосток, где ждут Ким Чен Ына

Утром во вторник, 23 апреля, в аэропорту Владивостока приземлились два самолета из Пхеньяна вместо одного запланированного, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке.

«Сегодня сели два борта», — рассказали в аэропорту Владивостока.

Как отмечается, внеплановый рейс приземлился в аэропорту с задержкой в семь минут. Предположительно, на борту самолета находились члены северокорейской делегации.

Ранее в Кремле объяснили секретность места встречи Путина и Ким Чен Ына.