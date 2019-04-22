В Кремле решительно осуждают террористические атаки на Шри-Ланке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает серию терактов на Шри-Ланке, сообщает ТАСС

«Мы самым решительным образом осуждаем [теракты на Шри- Ланке]», — сказал Песков.

Он напомнил, что ранее президент РФ выразил соболезнования главе Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с многочисленными жертвами в результате серии взрывов.

В понедельник, 22 апреля, на Шри-Ланке произошел еще один взрыв.

До этого на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.