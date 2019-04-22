Мэй поздравила Зеленского с победой на президентских выборах

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила побеждающего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского с победой. Свои поздравления Мэй написала в твиттере.

По ее словам, Британия будет поддерживать суверенитет Украины.

Она также добавила, что стабильность украинского государства крайне важна для безопасности Европы.

«Я с нетерпением жду тесной совместной работы с вами», — заключила Мэй.

Ранее сообщалось, что Меркель поздравила Зеленского с победой и захотела встречи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.