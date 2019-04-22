Мэй поздравила Зеленского с победой на президентских выборах
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила побеждающего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского с победой. Свои поздравления Мэй написала в твиттере.
По ее словам, Британия будет поддерживать суверенитет Украины.
Она также добавила, что стабильность украинского государства крайне важна для безопасности Европы.
«Я с нетерпением жду тесной совместной работы с вами», — заключила Мэй.
Ранее сообщалось, что Меркель поздравила Зеленского с победой и захотела встречи.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.