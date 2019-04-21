«Украина, ты одурела»: Аркадий Бабченко об избрании Зеленского президентом
Журналист Аркадий Бабченко отреагировал на данные экзит-полов, согласно которым на выборах президента Украины с большим отрывам лидирует Владимир Зеленский. Об этом он написал в своем фейсбуке.
«Украина, ты одурела», — написал Бабченко.
В комментариях он отметил, что «кажется написал самый главный текст в своей жизни» и приложил скрин, что его сообщение лайкнули тысяча человек за пять минут.
Ранее Бабченко заявил, что его страницы в фейсбуке блокировали за пост про экс-кандидата в украинские лидеры Юлию Тимошенко и кандидата Владимира Зеленского.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.