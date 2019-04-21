В Госдуме заподозрили Белоруссию в русофобии
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин обвинил Белоруссию в проявлении антироссийских настроений, передает радиостанция «Говорит Москва».
Депутат заявил, что Минск пытается подчеркнуть отдельный от России путь и публично отвергает концепцию русского мира
Политик назвал поведение МИДа Белоруссии в отношении российского посла Михаила Бабича недипломатичным и оскорбительным.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия сможет разобраться с поведением российского посла в Минске Михаила Бабича.