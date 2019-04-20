Лукашенко видит в России защитника суверенитета Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что считает Россию надежным защитником независимости Белоруссии, передает ТАСС.

Лукашенко попросил отдельных российских политиков не переживать из-за его слов относительно суверенитета страны, ведь Россия — «оплот» белорусского суверенитета.

«Зря страдают некоторые политики, особенно в России... [Я] искренне говорю, Россия - это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил о святом суверенитете.