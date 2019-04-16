На заявление об участии Путина в «нормандской четверке» ответили в Кремле

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слова украинского президента Петра Порошенко, не исключившего саммита «нормандской четверке». Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что Порошенко заявил, что саммит, вероятно, может состояться во время мероприятий, посвященных 75-летию высадки участников войск антигитлеровской коалиции.

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По словам Пескова, президент России пока не собирается в июне в Нормандию.

Ранее сообщалось, что Порошенко назвал сроки встречи лидеров «нормандской четверки».