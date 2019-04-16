Путин отреагировал на пожар в Нотр-Даме

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Российский президент Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой выразил сочувствие в связи с произошедшим в Соборе Парижской Богоматери пожаром. Об этом сообщается на официальном сайте Кремле.

По словам Путина, достопримечательность является одной из важнейших христианских святынь, а также сокровищем мировой культуры.

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«Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», — заявил Путин.

Он добавил, что российская сторона готова направить специалистов для восстановления собора.

Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Даме полностью потушен.

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