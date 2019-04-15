В Киеве ждут прилета разоблачителя окружения Порошенко

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Бывший депутат Верховной рады и экс-председатель правления ЧАО «Холдинговая компания «Энергомережа» Дмитрий Крючков будет экстрадирован на Украину, как он сам этого хотел, и даст показания против окружения действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник из окружения Крючкова.

По его словам, адвокаты встретят Крючкова в аэропорту «Борисполь». После этого его отвезут в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), где ему изберут меру пресечения.

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Как отмечается, в марте в эфир вышло расследование телепрограммы «Схемы», в котором говорилось, что многомиллионные доходы от деятельности «Энергомережи», которую возглавлял Крючков, получили Порошенко, а также глава его администрации Игорь Райнин и депутат Верховной рады Игорь Кононенко.

Ранее Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах.