Поправки об увеличении срока президентства одобрили в парламенте Египта

Комитет по законодательству парламента Египта утвердил поправки в конституцию страны об увеличении срока президентства, передает РИА «Новости».

Отмечается, что за поправки к 140 статье египетской конституции проголосовали 43 депутата, семеро высказались против. Поправки предполагают увеличение срока правления президента с четырех до шести лет, а также создание сената — верхней палаты парламента. Кроме того, президент получит право назначать себе вице-президентов.

Реклама

Теперь голосование по поправкам в конституции об увеличении срока президентства будет вынесено в парламент страны. Ожидается, что оно состоится в ближайшие дни.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о прогрессе в вопросе возобновления авиасообщения с Египтом.