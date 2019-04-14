Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах

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Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, об этом Порошенко рассказал журналистам в одном из залов НСК «Олимпийский» в Киеве.

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По его словам, он не собирался ставить знак равенства между Путиным и другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

«Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, — это его мечта», — отметил Порошенко.

Он добавил, что Украина сейчас нуждается в сильном и опытном президенте. Путин, по его словам, стремится сместить действующего главу государства.

«Эти борды утверждают лишь одно — мы не дадим господину Путину шансов», — заключил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве появились предвыборные билборды с Путиным.