«Черный агитатор» обнаружен в Харькове

В Харькове обнаружили мужчину, который распространял газеты с агитацией против кандидата на пост президента Украины, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что правоохранителям поступил сигнал о незаконной агитации в переходе одной из станций метро.

Реклама

По прибытии на место полицейские изъяли у мужчины 100 экземпляров газет с агитационной информацией против определенного кандидата.

В ведомстве добавили, что данные о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее украинский депутат заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко незаконно использует фото своего российского коллеги Владимира Путина для агитации.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.