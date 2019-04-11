Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским

<img src="//img.gazeta.ru/files3/761/12275761/shablon-1h3-naiskosok-pic905-895x505-9757.jpg">

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что чувствует дискомфорт из-за того, что не сдала анализы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, она выступала на Киевском форуме по безопасности после президента Украины Петра Порошенко. Политик отметила, что чувствует себя дискомфортно.

Реклама

«...передо мной выступал главный оратор [Порошенко], который все анализы прошел, а я нет. Я не знаю, тут принимают без анализов или нет?», — спросила Тимошенко.

Она добавила, что сдача анализов — это «очень мощный украинский тренд».

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский Зеленский отказался от сдачи анализов экспертам VADA.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.

Второй тур состоится 21 апреля.