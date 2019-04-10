Володин отругал депутата за мат в соцсетях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату Ольге Алимовой за то, что она использует ненормативную лексику в соцсетях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что женщина в фейсбуке выразила недовольство переносом начала пленарных заседаний с 10.00 на 12.00, используя при этом грубую брань.

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«...вы, наверно, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а социальных сетях у вас открывается», — заметил Володин.

Он также призвал депутата работать над собой и бороться с этим недостатком.