Тимошенко раскритиковала «шоу» Порошенко и Зеленского
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в инстаграме высказалась о «шоу», которое устроили украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
«Отчасти в борьбе за должность они не гнушаются даже унижением страны», — написала Тимошенко.
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По ее словам, она рада тому, что вскоре президентская кампания на Украине закончится.
Она также добавила, что предстоящие выборы в украинский парламент позволят Украине вернуться к содержательной политике.
Ранее сообщалось, что Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского.