Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

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Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.

Как передает РИА «Новости», газета разместила на обложке их фотографию с заголовком «Ваша страна убила мою девушку?».

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«Цель встречи была ДРУГОЙ, вопросы — тоже», — написало посольство на своей странице в твиттере.

Ранее юританец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко. Роули заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

30 июня 2018 года в британском городе Эймсбери 44-летняя Дон Стерджесс и ее 45-летний спутник Чарли Роули были госпитализированы в критическом состоянии. Женщину доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. Роули же несколько раз лежал в больнице, однако в итоге восстановился и был выписан.