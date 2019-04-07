Матвиенко рассказала об их работе с Путиным

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о своей работе с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом она сказала телеканалу «Россия 1».

По словам Матвиенко, работа была трудной, но интересной. Кроме того, она назвала годы, проведенные рядом с президентом, «лучшими в ее жизни».

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«Вы знаете, я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича, и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни», — поделилась Матвиенко.

Также она раскрыла, как президент страны формирует свою команду.

«Если он человека приглашает в команду, то это значит, что он ему доверяет, это его принцип», — заключила Матвиенко.

Ранее Путин похвалил Матвиенко в День рождения.