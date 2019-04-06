Дочь Бжезинского припомнила Трампу «неподобающие объятия»

Американская журналистка и телеведущая Мика Бжезински, которая является дочерью экс-советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, рассказала о неподобающем поведении нынешнего главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет The Hill.

Как отмечается, инцидент произошел во время обсуждения скандала, в который попал бывший американский вице-президента Джо Байден. Несколько женщин обвинили его в харассменте. В ответ на это Байден заявил, что он привык к физическому контакту с людьми, ведь это часть коммуникации. После этого Трамп выложил видео, на котором видно, как Байден «неподобающим образом» трогает сам себя со спины за плечи и утыкается себе же в затылок.

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По словам Бжезински, на съемочной площадке утреннего шоу Morning Joe Трамп обнял ее «совершенно неподобающе». Она также сочла выложенный Трампом ролик лицемерным.

«Можете представить ролик, который последует за этим, и слова, которые произнесет президент, возможно, с Билли Бушем, скрывающимся за его спиной, а также [порноактрисой] Сторми Дэниелс и моделями Playboy?» — сказала Бжезински.

Ранее Трамп встал на защиту шутливого видео с двумя Байденами.