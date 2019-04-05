Путину понравилась картошка Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российскому лидеру Владимиру Путину понравилась картошка, которую ему на Новый год подарил белорусский коллега Александр Лукашенко, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Лукашенко на новогодние праздники подарил Путину четыре мешка своего картофеля «с президентского огорода». Это было четыре различных сорта картошки - для жарки, для драников, для пюре, для запекания и отваривания.

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«Конечно. Картошка в Беларуси очень вкусная. И, собственно, такой традиционный обмен подарками … происходит регулярно», — рассказал Песков, отвечая на вопрос о том, понравилась ли Путину подаренная картошка.

В то же время Песков затруднился сказать, что именно было из нее приготовлено.

«Я в домашней кухне президента, в прямом смысле этого слова, не участвую», — отметил он.

Ранее сообщалось, что о картошке попросил сам президент России, отвечая на вопрос, что ему подарить на новый год. Она также добавила, что Владимир Путин просил и о белорусском сале — эту просьбу Александр Лукашенко также удовлетворил.