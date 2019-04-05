Берни Сандерс назвал Трампа расистом

Американский сенатор и кандидат в президенты США Берни Сандерс назвал действующего главу страны Дональда Трампа расистом, передает Bloomberg.

Уточняется, что об этом он заявил во время поездки в театр Аполлона в Нью-Йорке.

Сандерс вспомнил убийство американского активиста Мартина Лютера Кинга-младшего. Он сказал о «великих шагах Кинга в направлении расовой гармонии», но подчеркнул, что в настоящее терпимость в стране стала другой и вина в этом Трампа.

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«У нас есть президент, и я говорю это без какой-либо радости в моем сердце, который является расистом. Трудно поверить, что глава страны на самом деле является расистом», — отметил Сандерс.

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