Bloomberg рассказал о «подарке» Путина Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху получил от президента России Владимира Путина «своевременный предвыборный подарок», пишет в колонке Bloomberg Зев Чафец, бывший помощник экс-премьера страны Менахема Бегина.

Как отмечает автор, Путин для Нетаньяху «родственная душа и союзник». Отношения с российским лидером могут дать премьер-министру шанс на его переизбрание. Парламентские выборы в Израиле состоятся уже на следующей неделе — 9 апреля.

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За пять дней до выборов Нетаньяху прилетел в Москву, где буквально «сиял» после выступления Путина на совместной пресс-конференции, отмечает обозреватель. У обоих лидеров есть общие цели практического характера, в том числе переизбрание Нетаньяху на пятый срок. Обозреватель отмечает, что Нетаньяху лидирует по опросам общественного мнения.

Особенное внимание общественности привлекло то, что Россия передала Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата. Неспособность найти и вернуть тело Захарии Баумеля и двух других солдат, павших в той же битве, стали ударом по боевому духу израильской армии. Однако после 37 лет большинство людей считали возвращение его тела безнадежным делом. После этой новости вся страна «ликовала», пишет автор.

Ранее сообщалось, что Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году военного.