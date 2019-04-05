Сенатор США заблокировал публикацию доклада по «российскому делу»

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Американский сенатор Рэнд Пол выступил против резолюции сената США, которая призывала к полной публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в выборы. Об этом сообщает The Hill.

По данным портала, Пол отказался поддерживать публикацию отчета Мюллера без дополнительной информации по досье Стила.

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Как отмечается, речь идет о «русском досье» британского экс-разведчика Кристофера Стила, в котором оперативник утверждал о наличии «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и Россией.

При этом сенатор Пол заявил, что американцы должны знать с чего началось расследование «российского дела».

Ранее сообщалось, что минюст США отказался публиковать полный доклад по «российскому делу».