Сенатор США заблокировал публикацию доклада по «российскому делу»
Американский сенатор Рэнд Пол выступил против резолюции сената США, которая призывала к полной публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в выборы. Об этом сообщает The Hill.
По данным портала, Пол отказался поддерживать публикацию отчета Мюллера без дополнительной информации по досье Стила.
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Как отмечается, речь идет о «русском досье» британского экс-разведчика Кристофера Стила, в котором оперативник утверждал о наличии «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и Россией.
При этом сенатор Пол заявил, что американцы должны знать с чего началось расследование «российского дела».
Ранее сообщалось, что минюст США отказался публиковать полный доклад по «российскому делу».