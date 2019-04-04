Зеленский предложил Тимошенко роль модератора на дебатах с Порошенко

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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко, которая не прошла во второй тур выборов, стать ведущей на его дебатах с действующим лидером государства Петром Порошенко. Об этом Зеленский заявил в видео, опубликованном в телеграм-канале.

По словам Зеленского, эти дебаты могут способствовать объединению Украины и прославить ее на весь мир как свободное демократическое государство. По этой причине он предложил назначить независимого арбитра для проведения дебатов — Юлию Тимошенко, чтобы избежать административного давления и провокаций, уточнил шоумен.

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«Вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — обратился Зеленский к Тимошенко.

Он добавил, что ждет ответа от Тимошенко 24 часа.

Ранее Скабеева предложила провести дебаты Зеленского и Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.