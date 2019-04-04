ЦИК огласил окончательные результаты выборов на Украине

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% голосов, отданных на президентских выборах 31 марта. Результаты голосования опубликованы на сайте ведомства.

Лидером голосования стал комик Владмимир Зеленский с результатом в 30,24% голосов (за него проголосовали 5713825 человек). На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95% (3014523). Замкнула тройку лидеров глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с результатом в 13,40% (2532230).

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Также более миллиона голосов набрали Юрий Бойко, Анатолий Гриценко, Игорь Смешко и Олег Ляшко.

На последнем месте оказался президент Федерации дзюдо Украины Насиров Роман, за которого проголосовали 2582 человека.

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур президентских выборов, который пройдет 21 апреля.

Ранее Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским.