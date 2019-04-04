Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко

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Около трети жителей России симпатизируют лидеру первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Из опроса следует, что 31% респондентов симпатизирует Зеленскому. При этом этом нынешнего президента Украины Петра Порошенко поддерживает только 1% опрошенных. Еще 1% одинаково положительно настроен и к Зеленскому, и к Порошенко.

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При этом из числа симпатизирующих Зеленскому респондентов 20% объяснили свое позитивное отношение тем, что плохо относятся к Порошенко.

Опрос был проведен 2 апреля среди россиян старше 18 лет. В социологическом исследовании приняли участие 1600 человек.

Ранее были выявлены шансы Порошенко и Зеленского на победу во втором туре выборов.