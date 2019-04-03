В Совфеде отреагировали на новые санкции против России

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Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов прокомментировал внесение в конгресс США законопроекта о новых антироссийских санкциях. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, экономика России адаптировалась к санкциям США.

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Он также добавил, что новые санкции США не скажутся на курсе рубля и нефтяных котировках.

Климов подчеркнул, что по суверенному долгу Россия уже более десяти лет никому ничего не должна.

Ранее сообщалось, что в конгресс США внесли закон о новых санкциях против России.