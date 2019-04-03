Президент Анголы прилетел с официальным визитом в Россию

Глава Анголы Жоау Лоуренсу прилетел в Москву, передает ФАН.

Отмечается, что прибывшего с официальным визитом Лоренсу встретили в столичном аэропорту замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Анголы в стране Жоаким Аугушто де Лемуш.

Планируется, что президент Анголы проведет переговоры и обсудит на высшем уровне вопросы сотрудничества двух стран.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Африкой в промышленности.