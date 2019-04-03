Захарова высмеяла «молящегося на Путина» Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке предположила, что украинский лидер Петр Порошенко «молится» на президента России Владимира Путина.
«Пока Порошенко утром Путину не помолится, он из дома не выходит», — написала Захарова.
Таким образом она прокомментировала слова Порошенко о том, что представлять Россию на переговорах будут не актеры, а Путин.
Ранее Порошенко заявил, что представлять Россию на переговорах будет не Максим Галкин и не Евгений Петросян.