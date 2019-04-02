В Киеве оценили последствия победы Зеленского на выборах

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Первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что приход шоумена Владимира Зеленского к власти усугубит ситуацию в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, при победе Зеленского на президентских выборах экономика Украины покажет рецессию, а гривна упадет.

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Он также добавил, что это произойдет из-за неопределенности в методах управления страной.

Кубив подчеркнул, что Зеленский не сможет быть независимым от олигархов.

Ранее СМИ сообщили, что Украина вновь будет повязана с президентом-олигархом.