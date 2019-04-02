Мадуро сместил министра энергетики на фоне «электромагнитных атак»
Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил об отставке министра энергетики Луиса Мотты из-за продолжающихся проблем с электричеством в латиноамериканской стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление Мадуро в эфире национального телевидения.
Президент заявил, что теперь обязанности министра энергетики будет исполнять электроинженер Игорь Гавирия.
Ранее Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле. Сами перебои с электроснабжением он объяснил «электромагнитными атаками».