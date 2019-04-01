Вышинский проголосовал на выборах президента Украины

Руководитель портала РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский проголосовал на президентских выборах на Украине. Об этом рассказал его адвокат Андрей Доманский.

«За кого голосовал Кирилл, я не знаю. Я знаю, что ему удалось проголосовать», — сказал он.

По словам Доманского, говорить о том, за кого голосовал Вышинский, было бы нарушением законодательства Украины.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека добавила, что она поинтересовалась, будет ли Вышинский голосовать на президентских выборах. В ответ на вопрос омбудсмена, журналист сказал, что воспользуется своим конституционным правом.