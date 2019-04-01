Вышинский проголосовал на выборах президента Украины

Руководитель портала РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения... РИА «Новости»

Руководитель портала РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский проголосовал на президентских выборах на Украине. Об этом рассказал его адвокат Андрей Доманский.

«За кого голосовал Кирилл, я не знаю. Я знаю, что ему удалось проголосовать», — сказал он.

По словам Доманского, говорить о том, за кого голосовал Вышинский, было бы нарушением законодательства Украины.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека добавила, что она поинтересовалась, будет ли Вышинский голосовать на президентских выборах. В ответ на вопрос омбудсмена, журналист сказал, что воспользуется своим конституционным правом.