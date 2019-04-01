Порошенко опережает Зеленского за рубежом

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Действующий украинский лидер Петр Порошенко опережает шоумена Владимира Зеленского на 12% в зарубежном избирательном округе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК.

Уточняется, что Центральная избирательная комиссия Украины сделала такое заявление после обработки 87,12% протоколов.

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По данным ЦИК, Порошенко набрал 38,18% голосов, а Зеленский — 26,06%. На третьем месте экс-министр обороны Анатолий Гриценко с 10,25%, за ним идет экс-глава Службы безопасности Игорь Смешко, набравший 6,49%. Пятое место занимает лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко (5,03%), далее — Руслан Кошулинский с 4,28%. На седьмом месте расположилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и 4,25%.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины обработал почти половину протоколов.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.