В штабе Зеленского отреагировали на заявление об объединении сил во втором туре

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Политтехнолог штаба кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что политик не собирается объединяться с другим кандидатом Юлией Тимошенко. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, нет смысла что-либо обсуждать, пока не известны итоги выборов.

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«Я не совсем понимаю, как можно обсуждать то, что еще никто не получил. Мы еще не победили. Как только победим, тогда будем думать, как готовиться к парламентской кампании», — отметил Разумков.

Он подчеркнул, что штаб будет делать о своих намерениях открытые заявления.

Ранее народный депутат Украины от президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем заявил, что Тимошенко и Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов.