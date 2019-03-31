Список «неприкосновенных» украинцев посла США опубликовал депутат Рады

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Украинский депутат Сергей Мельничук разместил список «неприкосновенных» украинцев, якобы переданный американским послом Мари Йованович генпрокурору страны Юрию Луценко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в распоряжении Мельничука оказался скриншот перечня имен и фамилий на английском языке, состоящий из 13 позиций. Депутат предположил, что именно этот список упоминал Луценко.

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«Будут ли национальные дружины забрасывать свинками посольства США и пойдут ли в гости ко всем фигурантам разворовывания, крышевания», — написал Мельничук.

Согласно фотографии, в число «неприкосновенных» попали украинские депутаты Сергей Пашинский, Светлана Залищук, Сергей Березенко, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, бывшие премьер Арсений Яценюк, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, глава АП Бориса Ложкина и глава НБУ Валерий Гонтарев, а также кандидат на пост президента страны Анатолий Гриценко, судья КСУ Александр Пасенюк, журналист Дмитрий Гордон и певец Святослав Вакарчук.

Ранее сообщалось, что украинский генпрокурор Юрий Луценко может уйти с должности из-за слов о том, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список «неприкасаемых».