Список «неприкосновенных» украинцев посла США опубликовал депутат Рады
Украинский депутат Сергей Мельничук разместил список «неприкосновенных» украинцев, якобы переданный американским послом Мари Йованович генпрокурору страны Юрию Луценко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, в распоряжении Мельничука оказался скриншот перечня имен и фамилий на английском языке, состоящий из 13 позиций. Депутат предположил, что именно этот список упоминал Луценко.
«Будут ли национальные дружины забрасывать свинками посольства США и пойдут ли в гости ко всем фигурантам разворовывания, крышевания», — написал Мельничук.
Согласно фотографии, в число «неприкосновенных» попали украинские депутаты Сергей Пашинский, Светлана Залищук, Сергей Березенко, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, бывшие премьер Арсений Яценюк, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, глава АП Бориса Ложкина и глава НБУ Валерий Гонтарев, а также кандидат на пост президента страны Анатолий Гриценко, судья КСУ Александр Пасенюк, журналист Дмитрий Гордон и певец Святослав Вакарчук.
Ранее сообщалось, что украинский генпрокурор Юрий Луценко может уйти с должности из-за слов о том, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список «неприкасаемых».