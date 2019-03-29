Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты

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Кандидаты на пост президента Украины Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский не придут на эфир политического ток-шоу «Обратный отсчет», чтобы поучаствовать в дебатах. Об этом сообщает «Украинская правда».

Как отмечается, смысл шоу в том, что зрители, выслушав кандидатов, смогут проголосовать за одного из участников во время прямого эфира.

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В пресс-службе Зеленского заявили, что он не придет на программу в связи с его двухнедельным гастрольным туром. Также в команде Тимошенко сообщили, что она не появится на дебатах.

Помимо этого, источники действующего президента Порошенко отметили, что у него не было в планах посещать ток-шоу.

Ранее сообщалось, что Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине.