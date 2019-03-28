Соратникам Порошенко выдвинуты подозрения по делу об отмывании миллиардов

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Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении сбежавшего в Россию олигарха Сергея Курченко, по итогам которого вынесены официальные подозрения ближайшему окружению украинского президента Петра Порошенко. Об этом пишет издание Daily Forum со ссылкой на материалы расследования.

На портале напомнили, что Сергею Курченко, члену «семьи» экс-президента Украины Виктора Януковича, инкриминируют «поистине чудовищные» хищения, включая кражу сжиженного газа на 2 млрд гривен у «Нафтогаза Украины», «Укрнафты» и «Укргазвыдобування» и хищение около 5 млрд гривен у самого «Нафтогаза».

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В издании рассказали, что «под каток расследований» попали, в частности, люди из ближайшего окружения Порошенко. Среди них — заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов, которого СМИ называют «куратором» судебной вертикали, экс-глава президентской администрации Борис Ложкин и бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Их гособвинители подозревают в содействии хищениям.

Ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко рассказала, что Евросоюз и несколько стран приступили к антикоррупционному расследованию в отношении Порошенко.