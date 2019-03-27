Порошенко допустил политический диалог с Россией

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политический диалог с Россией возможен. Об этом сообщает «112 Украина».

Он уточнил, что достичь его можно будет только при условии «российской деоккупации» Крыма и прекращения войны на Донбассе, а также после того, как на свободе окажутся задержанные в Керченском проливе украинские моряки.

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«Только тогда...мы возвратимся к политическому диалогу с Российской федерацией», — отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко назвал своим главным оппонентом на выборах президента России Владимира Путина.