Тимошенко призвали извиниться за «ложь» о Порошенко
Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко извиниться за «ложь» о расследовании против действующего лидера страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в штабе Порошенко считают, что заявление Тимошенко содержит признаки «политического мошенничества».
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Как отмечается, штаб украинского лидера призвал Тимошенко принести извинения за «тиражирование лжи» о Порошенко.
Ранее Тимошенко заявила, что Евросоюз приступил к антикоррупционному расследованию в отношении Порошенко.