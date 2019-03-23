В ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко, заявила Тимошенко

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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко рассказала, что Евросоюз и несколько стран приступили к антикоррупционному расследованию в отношении украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.

Тимошенко отметила, что расследование уже началось и его ведут сразу несколько сторон: ЕС, Британия и США.

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«Европейский Союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование», — подчеркнула Тимошенко.

Она также добавила, что к расследованию также привлечен суд Кипра.

Ранее сообщалось, что Тимошенко пригрозила Порошенко тюрьмой за коррупцию в армии.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.